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У мережі з'явилася нібито заява ЗСУ щодо мігрантів і диверсантів. Вона виявилася фейком

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Київ, Неділя 14 листопада 2021 16:26
У мережі з'явилася нібито заява ЗСУ щодо мігрантів і диверсантів. Вона виявилася фейком Фото: українські військові (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В інтернеті з'явилася заява, яку приписують українським військовим, про дії щодо мігрантів і диверсантів під виглядом мігрантів на тлі кризової ситуації, яка відбувається на кордоні Польщі з Білоруссю. Заява виявилася фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічний комунікацій та інформаційної безпеки.

Резонансна заява

Напередодні "прес-служба 61-ї окремої піхотної єгерської бригади" розповсюдила у Facebook повідомлення про те, що ніякі особи, які можуть маскуватися під мігрантів, не потраплять на територію України, оскільки "просто будуть знищені нашими підрозділами". Ряд ЗМІ подав це, як військові нібито готові застосовувати зброю щодо мігрантів.

"Деякі видання невірно подали і поширили повідомлення від 13 листопада 2021 року. Військовослужбовці ніяк не будуть застосовувати зброю проти мігрантів. Разом з тим, під виглядом мігрантів можуть проникати диверсійно-розвідувальні групи противника і саме для боротьби з ними призначена наша військова частина", - йдеться в повідомленні.

Заява виявилася фейком

На публікації у ЗМІ звернув увагу Центр стратегічних комунікацій при Мінкульті. Там заявили, що заява з Facebook "61-ї окремої піхотної єгерської бригади" є фейком.

"Такого підрозділу як "61 окрема піхотна єгерська бригада" не існує в природі. Простіше кажучи, він фейковий. У складі ЗС України є тільки "61 окрема піхотна бригада корпусу резерву", яка ніяких заяв не робила", - зазначили в Центрі.

Також підкреслюється, що заяви фейкових ресурсів не відображають позиції ЗСУ, суперечать офіційній політиці держави і використовуються російською пропагандою.

Примітно, що Facebook-сторінка існує не перший рік і до сьогоднішнього дня активно цитувалася лише українськими ЗМІ.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські силовики не можуть відкривати вогонь на ураження при спробах прориву кордону.

А міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Україна на тлі ситуації з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі готується до будь-яких сценаріїв.

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