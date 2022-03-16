В сети показали, как украинская авиация уничтожает российские вертолеты под Херсоном

На аэрофотоснимках Херсонского аэродрома видны результаты работы украинской авиации в борьбе с вертолетами противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Не менее трех российских военных вертолетов были уничтожены в результате удара украинской авиации по аэропорту Херсона. На спутниковом снимке виден столб дыма, поднимающийся над Херсонским международным аэропортом во вторник, 15 марта. При увеличении изображения видно несколько горящих вертолетов.
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