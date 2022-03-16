У мережі показали, як українська авіація знищує російські вертольоти під Херсоном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Не менше трьох російських військових вертольотів були знищені в результаті удару української авіації по аеропорту Херсона. На супутниковому знімку видно стовп диму над Херсонським міжнародним аеропортом у вівторок, 15 березня. При збільшенні зображення видно кілька вертольотів у вогні.

Військові машини, помічені біля аеропорту, також постраждали. На іншому знімку, зробленому безпілотником також видно великий стовп диму над аеропортом. Військовий удар по аеропорту зафіксувала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу, що підтверджує час і місце вдалої військової операції українських ВПС. Згідно з даними, зібраними FIRMS, удар по аеродрому стався в районі обіду.