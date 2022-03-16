У мережі показали, як українська авіація знищує російські вертольоти під Херсоном

На аерофотознімках Херсонського аеродрому видно результати роботи української авіації в боротьбі з вертольотами противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Не менше трьох російських військових вертольотів були знищені в результаті удару української авіації по аеропорту Херсона. На супутниковому знімку видно стовп диму над Херсонським міжнародним аеропортом у вівторок, 15 березня. При збільшенні зображення видно кілька вертольотів у вогні.
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