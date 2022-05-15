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В сети отелей Premier осудили возможное возобновление работы отеля в оккупированном Херсоне

Фото: в сети отелей Premier осудили возможное возобновление работы отеля в оккупированном Херсоне (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Сеть отелей Premier осуждает колаборантские действия собственников отеля, который до войны работал под брендом Premier Compas Hotel в Херсоне и заявляет, что любые попытки вести бизнес вне украинского законодательства и получение оплаты за услуги в рублях являются незаконными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Как отмечают в компании, с марта 2022 года отсутствует связь с менеджментом херсонского отеля. На его вновь созданной странице в соцсетях заблокирована возможность добавлять комментарии относительно официальной позиции сети отелей Premier.

Сеть отелей Premier имела контракт с Premier Compas Hotel Kherson по предоставлению консультационных услуг по маркетингу и управления и предоставляла право пользования брендом Premier, но не владеет этим отелем.

После начала оккупации Херсонской области сеть отелей Premier сообщила Premier Compas Hotel о прекращении сотрудничества.

Сеть Premier с 2014 года осуждает действия России в отношении Украины и с самого начала полномасштабной войны в 2022 году ведет активную волонтерскую деятельность и оказывает поддержку ВСУ.

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ХерсонВторжение России в Украину