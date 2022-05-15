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В мережі готелів Premier засудили можливе відновлення роботи готеля в окупованому Херсоні

Фото: в мережі готелів Premier засудили можливе відновлення роботи готеля в окупованому Херсоні (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мережа готелів Premier засуджує колаборантські дії власників готелю, що до війни працював під брендом Premier Compas Hotel в Херсоні та заявляє, що будь-які спроби вести бізнес поза українським законодавством та отримання оплати за послуги у рублях є незаконними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Як зазначають в компанії, від березня 2022 року відсутній зв’язок із менеджментом херсонського готелю. На його новоствореній сторінці в соцмережах заблоковано можливість додавати коментарі щодо офіційної позиції мережі готелів Premier.

Мережа готелів Premier мала контракт з Premier Compas Hotel Kherson з надання консультаційних послуг з маркетингу та управління та надавала право користування брендом Premier, але не володіє цим готелем.

Після початку окупації Херсонської області мережа готелів Premier повідомила Premier Compas Hotel про припинення співпраці.

Мережа Premier з 2014 року засуджує дії Росії щодо Украіни і з самого початку повномасштабної війни у 2022 році веде активну волонтерську діяльність та надає підтримку ЗСУ.

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