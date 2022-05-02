Сети АЗС ввели дополнительные ограничения из-за бензинового кризиса в Украине

Новые лимиты

В частности, на ОККО можно заправиться премиальным топливо PULLS 95 и PULLS Diesel на 10 л в одно авто. Лимит устанавливается на одну заправку. Следующую заправку можно провести в течение суток, но не ранее чем через 2 часа.

"Что касается бензина А-95 и ДТ, как и раньше, заправляем данными видами топлива критическую инфраструктуру, ВСУ, по топливным картам и талонам. На автогаз - ограничений нет", - говорится в сообщении ОККО.

На заправках WOG с 29 апреля вводится ограничение в 10 л на сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами и только при наличии карты лояльности PRIDE. Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически. При этом отменяется ограничение отпуска в канистры.

Причины дефицита

По данным Минэкономики, к дефициту привели, в том числе, удары по Кременчугскому НПЗ, который является основным производителем горючего в стране, а также по крупным нефтебазам.

В министерстве заявляют, что в течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы и сейчас решаем вопрос их завоза на территорию Украины

В то же время данная ситуация приведет к подорожанию нефтепродуктов из-за новой логистики, сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта.

Решение правительства

В Кабмине решили повысить предельный уровень торговых надбавок на дизтопливо и бензин. Такой шаг должен исключить дефицит топлива на АЗС.

Правительство 29 апреля приняло решение о повышении предельного уровня торговых надбавок, которые начисляются к средней стоимости 1 литра топлива, в частности, дизтоплива с 5 до 7 гривен с учетом НДС (на 40%) и бензинов автомобильных с 4,55 до 6,50 гривен с учетом НДС (на 42,8%).