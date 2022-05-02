Мережі АЗС ввели додаткові обмеження через бензинову кризу в Україні

Нові ліміти

Зокрема, на ОККО можна заправитися преміальним пальним PULLS 95 та PULLS Diesel на 10 л в одне авто. Ліміт встановлюється на одну заправку. Наступну заправку можна провести протягом доби, але не раніше ніж через 2 години.

"Що стосується бензину А-95 та ДП, як і раніше, заправляємо даними видами пального критичну інфраструктуру, ЗСУ, по паливних картках і талонах. На автогаз - обмежень нема", - йдеться в повідомленні ОККО.

На заправках WOG з 29 квітня вводиться обмеження в 10 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично. При цьому скасовується обмеження відпуску в каністри.

Причини дефіциту

За даними Мінекономіки, до дефіциту призвели, в тому числі, удари по Кременчуцькому НПЗ, який є основним виробником пального в країні, а також по великих нафтобазах.

У міністерстві заявляють, що протягом наступних 7 днів дефіцит буде ліквідовано, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи і зараз вирішуємо питання їх завезення на територію України

Водночас дана ситуація призведе до подорожчання нафтопродуктів через нову логістику, складні маршрути і використання декількох видів транспорту.

Рішення уряду

У Кабміні вирішили підвищити граничний рівень торговельних надбавок на дизпаливо та бензин. Такий крок повинен унеможливити дефіцит палива на АЗС.

Уряд 29 квітня ухвалив рішення про підвищення граничного рівня торговельних надбавок, які нараховуються до середньої вартості 1 літра палива, зокрема, дизпалива з 5 до 7 гривень з урахуванням ПДВ (на 40%) та бензинів автомобільних з 4,55 до 6,50 гривень з урахуванням ПДВ (на 42,8%).