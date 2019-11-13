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В сети 5G выявили новые уязвимости

Новости » Телеком & IT     13.11.2019 - 16:09
В сети 5G выявили новые уязвимости
Иллюстративное фото (computerworld.com)

Уязвимости могут быть использованы для атак шпионского и вредоносного характера

В связи пятого поколения (5G) обнаружили 11 уязвимостей, способных нанести смартфону повреждения вредоносного характера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tech Crunch.

Сообщается, что уязвимости были выявлены исследователями в области безопасности университета Пердью и университета Айовы в США. Согласно исследованию, уязвимости дают возможность отследить местоположение в реальном времени, подделывать аварийные оповещения или скрытно отключить от сети смартфон, подключенный к 5G.

"Создав вредоносную базовую станцию, злоумышленник может выполнить несколько атак против подключенного целевого смартфона, как шпионского, так и вредоносного характера", - говорится в исследовании.

Ученые отметили, что атаки могут быть осуществлены любым человеком с практическими знаниями в сфере работы сетей 4G и 5G и недорогим оборудованием.

Результаты исследования были переданы в организацию GSM Association (GSMA), которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру. В компании заявили, что данные уязвимости являются незначительными в практической сфере.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Китае официально начали исследования по разработке сети шестого поколения. Правительство создало национальную группу по исследованиям и разработкам в области технологий 6G.

Также сообщалось, что новый iPhone 12 будет оборудован модемом, который позволит поддерживать работу сети 5G.

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