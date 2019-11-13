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У мережі 5G виявили нові уразливості

Новини » Телеком & IT     13.11.2019 - 16:09
У мережі 5G виявили нові уразливості
Ілюстративне фото (computerworld.com)

Уразливості можуть бути використані для атак шпигунського і шкідливого характеру

У зв'язку п'ятого покоління (5G) виявили 11 вразливостей, здатних завдати смартфону пошкодження шкідливого характеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tech Crunch.

Повідомляється, що уразливості були виявлені дослідниками в галузі безпеки університету Пердью і університету Айови в США. Згідно з дослідженням, уразливості дають можливість відстежити місце розташування в реальному часі, підробляти аварійні сповіщення або приховано відключити від мережі смартфон, підключений до 5G.

"Створивши шкідливу базову станцію, зловмисник може виконати кілька атак проти підключеного цільового смартфона, як шпигунського, так і шкідливого характеру", - йдеться в дослідженні.

Вчені відзначили, що атаки можуть бути здійснені будь-якою людиною з практичними знаннями у сфері роботи мереж 4G і 5G і недорогим обладнанням.

Результати дослідження були передані в організацію GSM Association (GSMA), яка представляє інтереси операторів мобільного зв'язку по всьому світу. У компанії заявили, що дані уразливості є незначними у практичній сфері.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Китаї офіційно почали дослідження з розробки мережі шостого покоління. Уряд створив національну групу з досліджень і розробок у галузі технологій 6G.

Також повідомлялося, що новий iPhone 12 буде обладнаний модемом, який дозволить підтримувати роботу мережі 5G.

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