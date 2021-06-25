Сеть ЦПАУ хотят расширить до более 3,5 тысячи до 2024 года

Министерство цифровой трансформации сообщает, что сеть Центров административных услуг хотят существенно расширить до 2024 года. Их число может вырасти до более 3500.

"Планируем не только втрое расширить перечень админуслуг, но и до 2024 года расширить сеть ЦПАУ до более 3500. Новые точки доступа будут создавать по двум ключевым критериям: расстояние должно составлять не более 14 км, а время, потраченное на дорогу, - не более 30 минут транспортом", - указано в сообщении.

Минцифры уже отобрало 165 общин, которые получат 231 млн грн на развитие ЦПАУ. Благодаря этому 5 млн украинцев смогут пользоваться удобными и современными госуслугами.

"В рамках субвенции откроются более 100 Дия.Центров. Постепенно они появятся по всей Украине... А в более 50 Дия.Центрах заработают зоны для предпринимателей с бесплатными консультациями - Дия.Бизнес", - информируют в ведомстве.