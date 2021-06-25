UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сеть ЦПАУ хотят расширить до более 3,5 тысячи до 2024 года

Автор: Юлия Струк

Министерство цифровой трансформации сообщает, что сеть Центров административных услуг хотят существенно расширить до 2024 года. Их число может вырасти до более 3500.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Планируем не только втрое расширить перечень админуслуг, но и до 2024 года расширить сеть ЦПАУ до более 3500. Новые точки доступа будут создавать по двум ключевым критериям: расстояние должно составлять не более 14 км, а время, потраченное на дорогу, - не более 30 минут транспортом", - указано в сообщении.

Минцифры уже отобрало 165 общин, которые получат 231 млн грн на развитие ЦПАУ. Благодаря этому 5 млн украинцев смогут пользоваться удобными и современными госуслугами.

"В рамках субвенции откроются более 100 Дия.Центров. Постепенно они появятся по всей Украине... А в более 50 Дия.Центрах заработают зоны для предпринимателей с бесплатными консультациями - Дия.Бизнес", - информируют в ведомстве.

Напомним, Кабинет министров расширил перечень админуслуг, которые предоставляются через Центры предоставления административных услуг. Отныне украинцы туда смогут обращаться для предоставления льгот и социальной помощи.

Так, в Украине создают Национальную веб-платформу ЦПАУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныЦПАУ