ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минцифры отобрало 165 ОТО. Они получат финпомощь на развитие ЦПАУ

Новина українською →
Украина, Пятница 11 июня 2021 11:06
Минцифры отобрало 165 ОТО. Они получат финпомощь на развитие ЦПАУ Фото: 165 общин получат госденьги на развитие центров админуслуг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров утвердил распределение 231 млн гривен субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие сети Дия Центров. Министерство цифровой трансформации отобрало 165 объединенных территориальных общин, которые получат средства.

Об этом сообщает правительственный портал.

Ожидается, что это обеспечит 5 млн украинцев современным государственным сервисом.

"Мы активно развиваем сеть модернизированных ЦПАУ по всей стране. Для этого впервые в Украине ввели целевую финансовую господдержку на развитие Дия Центров. Украинцы смогут получать государственные услуги рядом со своим домом", - отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

Министерство работает над тем, чтобы повысить качество услуг в ЦПАУ минимум до 90%.

В общем 165 общин получат финансовую помощь.

Указано, что 24 общины, не имеющие ЦПУ, получат 56,2 млн гривен на строительство и 4,9 млн грн на оборудование. Благодаря этому 271 тысяча украинцев получит доступ к админуслугам.

В ведомстве отметили, что 19 общин, которые трансформируют ЦПАУ райгосадминистрации в ЦПАУ органа местного самоуправления, получат 45,4 млн гривен на строительство и 5,4 млн гривен на оборудование. Благодаря этому 498 тысяч жителей бывших райцентров смогут получать услуги в модернизированных ЦПАУ.

Кроме того, 122 общины, которые стремятся улучшить и осовременить ЦПАУ ОМС, получат 81,3 млн гривен на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт и 37,8 млн гривен на новое оборудование. Это позволит более 4,5 млн украинцев получать больше необходимых услуг в едином пространстве и комфортных условиях.

"Уже вскоре запустятся более 100 Дия Центров, а в 52 ЦПАУ будут работать зоны для консультации предпринимателей Дия.Бизнес. Благодаря субвенции общины получат паспортное оборудование, оборудование для изготовления водительского удостоверения и другое оборудование, что расширит количество доступных услуг в ЦПАУ", - сообщила замглавы Минцифры Людмила Рабчинская.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что расстояние до центров предоставления административных услуг в общинах должно составлять не более 14 километров, а дорога транспортом - не более 30 минут.

Напомним, Кабинет министров расширил перечень админуслуг, которые предоставляются через Центры предоставления административных услуг. Отныне украинцы туда смогут обращаться для предоставления льгот и социальной помощи.

Так, в Украине создают Национальную веб-платформу центров предоставления административных услуг. Кабмин одобрил соответствующий проект постановления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ЦПАУ ОТО
NEWS
В Украине 1603 новых случая коронавируса
В Украине 1603 новых случая коронавируса
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами