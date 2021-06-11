Минцифры отобрало 165 ОТО. Они получат финпомощь на развитие ЦПАУ

Кабинет министров утвердил распределение 231 млн гривен субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие сети Дия Центров. Министерство цифровой трансформации отобрало 165 объединенных территориальных общин, которые получат средства.

Ожидается, что это обеспечит 5 млн украинцев современным государственным сервисом.

"Мы активно развиваем сеть модернизированных ЦПАУ по всей стране. Для этого впервые в Украине ввели целевую финансовую господдержку на развитие Дия Центров. Украинцы смогут получать государственные услуги рядом со своим домом", - отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

Министерство работает над тем, чтобы повысить качество услуг в ЦПАУ минимум до 90%.

В общем 165 общин получат финансовую помощь.

Указано, что 24 общины, не имеющие ЦПУ, получат 56,2 млн гривен на строительство и 4,9 млн грн на оборудование. Благодаря этому 271 тысяча украинцев получит доступ к админуслугам.

В ведомстве отметили, что 19 общин, которые трансформируют ЦПАУ райгосадминистрации в ЦПАУ органа местного самоуправления, получат 45,4 млн гривен на строительство и 5,4 млн гривен на оборудование. Благодаря этому 498 тысяч жителей бывших райцентров смогут получать услуги в модернизированных ЦПАУ.

Кроме того, 122 общины, которые стремятся улучшить и осовременить ЦПАУ ОМС, получат 81,3 млн гривен на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт и 37,8 млн гривен на новое оборудование. Это позволит более 4,5 млн украинцев получать больше необходимых услуг в едином пространстве и комфортных условиях.

"Уже вскоре запустятся более 100 Дия Центров, а в 52 ЦПАУ будут работать зоны для консультации предпринимателей Дия.Бизнес. Благодаря субвенции общины получат паспортное оборудование, оборудование для изготовления водительского удостоверения и другое оборудование, что расширит количество доступных услуг в ЦПАУ", - сообщила замглавы Минцифры Людмила Рабчинская.