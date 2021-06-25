Мережу ЦНАПів хочуть розширити до понад 3,5 тисячі до 2024 року

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що мережу Центрів адміністративних послуг хочуть суттєво розширити до 2024 року. Їх число може зрости до понад 3500.

"Плануємо не лише втричі розширити перелік адмінпослуг, а ще й до 2024 року розбудувати мережу ЦНАПів до понад 3500. Нові точки доступу створюватимуть за двома ключовими критеріями: відстань має становити не більше 14 км, а час, витрачений на дорогу, - не більше 30 хвилин транспортом", - вказано у повідомленні.

Мінцифри вже відібрало 165 громад, які отримають 231 млн грн на розвиток ЦНАПів. Завдяки цьому 5 мільйонів українців зможуть користуватися зручними та сучасними держпослугами.

"У межах субвенції відкриються понад 100 Дія.Центрів. Поступово вони з'являться по всій Україні... А у понад 50 Дія.Центрах запрацюють зони для підприємців із безоплатними консультаціями - Дія.Бізнес", - інформують у відомстві.