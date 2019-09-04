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Facebook разрешил пользователям отключать функцию распознавания лиц

Новости » Телеком & IT    04.09.2019 - 12:04
Facebook разрешил пользователям отключать функцию распознавания лиц
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Пользователи смогут самостоятельно управлять функцией

В социальной сети Facebook появилась функция отключения автоматического распознавания лиц на фотографиях и видео. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Сообщается, что функция автоматического распознавания лиц на фотографиях и видео была введена для некоторых пользователей в декабре 2017 года. С 3 сентября такая функция стала доступна для всех. При этом если раньше ее невозможно было отключить, то сейчас пользователи смогут самостоятельно принимать решение об использовании технологии.

Изначально функция будет автоматически отключена. Включить ее можно в любой момент в настройках. Те пользователи, у кого функция распознавания лиц была ранее, получат уведомления о возможности отключения.

Напомним, ранее в компании Facebook признали, что занимались прослушиванием голосовых сообщений пользователей. При этом в компании заявили, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger для Facebook.

Также РБК-Украина сообщало, что Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов из-за скандала с утечкой личных данных пользователей.

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