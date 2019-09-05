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У мережу злили 420 млн номерів користувачів Facebook

Новини » Телеком & IT    05.09.2019 - 09:54
У мережу злили 420 млн номерів користувачів Facebook
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Сервер з контактами користувачів Facebook знаходився у відкритому доступі

У відкритому доступі в мережі виявили понад 419 млн облікових записів з телефонними номерами користувачів соцмережі Facebook. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Повідомляється, що сервер, на якому розміщувалася база даних користувачів, не був захищений паролем і будь-хто міг отримати до нього доступ. Передбачається, що дані були завантажені в мережу в кінці минулого місяця.

"Кожна запис містила унікальний ідентифікатор користувача Facebook і номер телефону, вказаний в облікового запису. Ідентифікатор користувача Facebook дозволяє легко використовувати для визначення імені користувача облікового запису", - йдеться в повідомленні.

Відкритий сервер містив понад 419 млн записів з 3 баз даних користувачів в різних географічних регіонах. Серед них 133 млн користувачів в США, 18 млн користувачів у Великобританії і ще одну з понад 50 млн записів користувачів у В'єтнамі. При цьому зазначається, що власник сервера є невідомим. Після того, як були зроблені запити щодо власника сервера, база даних була відключена.

В Facebook заявили, що дані були зібрані до того, як компанія заблокувала доступ до номерів користувачів в минулому році.

"Цей набір даних застарів і, мабуть, містить інформацію, отриману до того, як в минулому році ми внесли зміни, щоб позбавити людей можливості знаходити інших за їх номерами", - повідомив прес-секретар Facebook Джей Нэнкарроу.

Нагадаємо, в середині серпня стався скандал із Facebook, в якому визнали прослуховування голосових повідомлень користувачів. При цьому в компанії заявили, що прослуховування повідомлень вже припинилася, а згоду на нього давали самі користувачі.

Також повідомлялося, що Facebook дозволила користувачам відключати функцію розпізнавання осіб.

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