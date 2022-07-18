Сеть H&M полностью прекращает бизнес в России

Компания приостановила свой бизнес в России в начале марта после вторжения Москвы в Украину. Россия была шестым по величине рынком H&M, и компания увеличивала количество своих магазинов в этой стране, одновременно сокращая количество физических магазинов на многих других рынках.

"После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что в сложившейся ситуации продолжать наш бизнес в России невозможно", - говорится в заявлении генерального директора Хелены Хельмерссон.

Компания намерена временно возобновить работу физических магазинов на ограниченный период времени, чтобы распродать оставшиеся товарные запасы в России.

Ожидается, что все мероприятия по сворачиванию деятельности обойдутся примерно в 191,3 млн долларов. Вся сумма будет включена в результаты третьего квартала как единовременные расходы.