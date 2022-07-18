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Мережа H&M повністю припиняє бізнес в Росії

Фото: H&M повністю припиняє бізнес в Росії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Другий за величиною у світі роздрібний продавець одягу H&M заявив, що вирішив згорнути свій бізнес в Росії, приєднавшись до зростаючого списку компаній, повністю йдуть з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанія призупинила свій бізнес в Росії на початку березня після вторгнення Москви в Україну. Росія була шостим за величиною ринком H&M, і компанія збільшувала кількість своїх магазинів у цій країні, одночасно скорочуючи кількість фізичних магазинів на багатьох інших ринках.

"Після ретельного розгляду ми прийшли до висновку, що в ситуації, що склалася продовжувати наш бізнес в Росії неможливо", - йдеться в заяві генерального директора Хелени Хельмерссон.

Компанія має намір тимчасово відновити роботу фізичних магазинів на обмежений проміжок часу, щоб розпродати залишилися товарні запаси в Росії.

Очікується, що всі заходи зі згортання діяльності обійдуться приблизно в 191,3 млн доларів. Вся сума буде включена в результати третього кварталу як одноразові витрати.

Нагадаємо, німецький виробник професійної косметики Wella припиняє поставки в РФ і йде з ринку.

Крім того, шведський косметичний бренд Oriflame згорнув свій російський бізнес ще в березні.

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