Сеть АТБ ввела ограничения на продажу товаров социальной группы

Сеть супермаркетов АТБ ввела ограничения на продажу товаров социальной группы одному покупателю. В частности, хлеб, батоны, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, масло будут отпускаться в количестве не более 2 единиц одному покупателю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сергея Демченко, директора по коммуникациям корпорации АТБ в Facebook .

"Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным положением", - написал он.

По его словам, на сегодняшний день магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются, но при стабилизации ситуации они продолжают свою работу.