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Мережа АТБ ввела обмеження на продаж товарів соціальної групи

Автор: Олександр Білоус

Мережа супермаркетів АТБ ввела обмеження на продаж товарів соціальної групи одному покупцю. Зокрема, хліб, батони, крупи, цукор, сіль, макаронні вироби, олія будуть відпускатися в кількості не більше 2 одиниць одному покупцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сергія Демченка, директора з комунікацій корпорації АТБ у Facebook.

"Таке рішення компанія прийняла для запобігання створенню штучного дефіциту та ажіотажу у зв’язку з воєнним станом", - написав він.

За його словами, на сьогоднішній день магазини торговельної мережі АТБ працюють в посиленому режимі. Магазини, які знаходяться у зоні безпосередніх бойових дій, закриваються, але при стабілізації ситуації, вони продовжують свою роботу.

Нагадаємо, сьогодні о 8 годині в Києві завершилася комендантська година, яка тривала з 17:00 суботи.

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