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Сестры Уильямс вместе готовятся к турниру WTA в Вашингтоне: семейное видео

Фото: Винус Уильямс во время тренировки (twitter.com/CitiOpen)
Автор: Антон Федорцив

Американские теннисистки Винус и Серена Уильямс совместно работают над улучшением игровых кондиций к серии турниров перед Открытым чемпионатом США.

на официальный Twitter соревнований.

Сестры-теннисистки провели совместную тренировку в Вашингтоне. Там 1 августа стартовал турнир Citi Open WTA 250.

В ночь на вторник Винус Уильямс встретится с канадкой Ребеккой Марино в 1/16 финала. 42-летняя американка выйдет на корт впервые за год. Ее сестра в свою очередь турнир в округе Колумбия пропустит.

Уильямс-старшая получила уайлд-кард на турниры в Вашингтоне, Торонто и Цинциннати. Все три теннисных соревнования входят в серию подготовительных турниров к Открытому чемпионату США.

Ранее четверо украинок получили места в основной сетке US Open. К Калининой, Костюк, Ястремской и Цуренко еще могут присоединиться три соотечественницы после квалификации.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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ТеннисСерена Уильямс