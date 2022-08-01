Сестры Уильямс вместе готовятся к турниру WTA в Вашингтоне: семейное видео

Американские теннисистки Винус и Серена Уильямс совместно работают над улучшением игровых кондиций к серии турниров перед Открытым чемпионатом США.
Сестры-теннисистки провели совместную тренировку в Вашингтоне. Там 1 августа стартовал турнир Citi Open WTA 250.
В ночь на вторник Винус Уильямс встретится с канадкой Ребеккой Марино в 1/16 финала. 42-летняя американка выйдет на корт впервые за год. Ее сестра в свою очередь турнир в округе Колумбия пропустит.
Уильямс-старшая получила уайлд-кард на турниры в Вашингтоне, Торонто и Цинциннати. Все три теннисных соревнования входят в серию подготовительных турниров к Открытому чемпионату США.
Ранее четверо украинок получили места в основной сетке US Open. К Калининой, Костюк, Ястремской и Цуренко еще могут присоединиться три соотечественницы после квалификации.
К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.