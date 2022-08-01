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Сестри Вільямс разом готуються до турніру WTA у Вашингтоні: сімейне відео

Фото: Вінус Вільямс під час тренування (twitter.com/CitiOpen)
Автор: Антон Федорців

Американські тенісистки Вінус і Серена Вільямс спільно працюють над покращенням ігрових кондицій до серії турнірів перед Відкритим чемпіонатом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter змагань.

Сестри-тенісистки провели спільне тренування у Вашингтоні. Там 1 серпня стартував турнір Citi Open WTA 250.

У ніч проти вівторка Вінус Вільямс зустрінеться з канадкою Ребеккою Маріно в 1/16 фіналу. 42-річна американка вийде на корт вперше за рік. Натомість її сестра турнір в окрузі Колумбія пропустить.

Вільямс-старша отримала вайлдкард на турніри у Вашингтоні, Торонто та Цинциннаті. Усі три тенісні змагання входять у серію турнірів підготовки до Відкритого чемпіонату США.

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці US Open. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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