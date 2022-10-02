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Сестри Кіченок виграли парний розряд тенісного турніру в Таллінні

Фото: Надія Кіченок тріумфувала разом із сестрою-близнючкою (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Дует українок у складі Людмили та Надії Кіченок у вирішальному матчі турніру WTA в естонській столиці здолав американсько-німецьку пару Ніколь Меліхар і Лаури Зігемунд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Tallinn Open, парний розряд, фінал

Меліхар/Зігемунд – Людмила Кіченок/Надія Кіченок – 1:2 (5:7, 6:4, 7:10)

Старт зустрічі сестри занести собі в актив не зможуть. Вони програли перший гейм на власній подачі та на певний час опинилися у ролі тих, хто наздоганяє. Проте, в середині партії українські тенісистки оформили і собі брейк, а ще один організували в кінцівці та повели за сетами.

Друга партія розпочалася з перемоги на власній подачі. Однак, далі сестри Кіченок програли 5 (!) геймів поспіль. Так, близнючки-українки спромоглися повернутися у гру й скоротили відрив у рахунку до 4:5. Та в ситуації, коли до успіху суперниць в сеті залишається один гейм, кожна нова помилка може стати останньою. Зрештою, представниці України, хай і в боротьбі, але поступилися.

У вирішальній же партії на корті розгорнулася справжня драма. Меліхар і Зігемунд повели в дебюті (2:0), але швидко розпочалися справжні гойдалки. Лідерство в матчі переходило з рук у руки, кілька разів цифри на табло зрівнювалися (від 3:3 до 7:7). Та все ж Людмила і Надія Кіченок зуміли дотиснути опоненток (10:7).

Для сестер-українок цей трофей став 4-м, який вони завоювали разом. Ще по чотири кубки вони здобули в парному розряді нарізно.

До слова, раніше зібрали головні факти злету Алькараса на вершину рейтингу ATP.

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