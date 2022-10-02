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Сестры Киченок выиграли парный разряд теннисного турнира в Таллине

Фото: Надежда Киченок триумфовала вместе с сестрой-близнецом (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Дуэт украинок в составе Людмилы и Надежды Киченок в решающем матче турнира WTA в эстонской столице одолел американо-немецкую пару Николь Мелихар и Лауры Зигемунд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Tallinn Open, парный разряд, финал

Мелихар/Зигемунд – Людмила Киченок/Надежда Киченок – 1:2 (5:7, 6:4, 7:10)

Старт встречи сестры занести себе в актив не смогут. Они проиграли первый гейм на собственной подаче и на время оказались в роли догоняющих. Однако в середине партии украинские теннисистки и себе оформили брейк, а еще один организовали в концовке и повели за сетами.

Вторая партия началась с победы на собственной подаче. Однако, дальше сестры Киченок проиграли 5 (!) геймов подряд. Да, близнецы-украинки смогли вернуться в игру и сократили отрыв в счете до 4:5. Но в ситуации, когда к успеху соперниц в сете остается один гейм, любая новая ошибка может стать последней. В конце концов представительницы Украины, пусть и в борьбе, но уступили.

В решающей же партии на корте развернулась подлинная драма. Мелихар и Зигемунд повели в дебюте (2:0), но быстро начались настоящие качели. Лидерство в матче переходило из рук в руки, несколько раз цифры на табло уравнивались (от 3:3 до 7:7). И все же Людмила и Надежда Киченок сумели дожать оппоненток (10:7).

Для сестер-украинок этот трофей стал 4-м, который они завоевали вместе. Еще по четыре кубка они завоевали в парном разряде врозь.

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