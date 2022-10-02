ua ru
Нд, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сестри Кіченок виграли парний розряд тенісного турніру в Таллінні

Новость на русском →
Таллінн, Неділя 02 жовтня 2022 19:14
Сестри Кіченок виграли парний розряд тенісного турніру в Таллінні Фото: Надія Кіченок тріумфувала разом із сестрою-близнючкою (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Дует українок у складі Людмили та Надії Кіченок у вирішальному матчі турніру WTA в естонській столиці здолав американсько-німецьку пару Ніколь Меліхар і Лаури Зігемунд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Tallinn Open, парний розряд, фінал

Меліхар/Зігемунд – Людмила Кіченок/Надія Кіченок – 1:2 (5:7, 6:4, 7:10)

Старт зустрічі сестри занести собі в актив не зможуть. Вони програли перший гейм на власній подачі та на певний час опинилися у ролі тих, хто наздоганяє. Проте, в середині партії українські тенісистки оформили і собі брейк, а ще один організували в кінцівці та повели за сетами.

Друга партія розпочалася з перемоги на власній подачі. Однак, далі сестри Кіченок програли 5 (!) геймів поспіль. Так, близнючки-українки спромоглися повернутися у гру й скоротили відрив у рахунку до 4:5. Та в ситуації, коли до успіху суперниць в сеті залишається один гейм, кожна нова помилка може стати останньою. Зрештою, представниці України, хай і в боротьбі, але поступилися.

У вирішальній же партії на корті розгорнулася справжня драма. Меліхар і Зігемунд повели в дебюті (2:0), але швидко розпочалися справжні гойдалки. Лідерство в матчі переходило з рук у руки, кілька разів цифри на табло зрівнювалися (від 3:3 до 7:7). Та все ж Людмила і Надія Кіченок зуміли дотиснути опоненток (10:7).

Для сестер-українок цей трофей став 4-м, який вони завоювали разом. Ще по чотири кубки вони здобули в парному розряді нарізно.

До слова, раніше зібрали головні факти злету Алькараса на вершину рейтингу ATP.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України