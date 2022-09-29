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Сестри Кіченок у парі пробилися у півфінал турніру в Таллінні

Фото: Людмила Кіченок разом зі сестрою побореться за путівку до фіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Дует українок у складі Людмили та Надії Кіченок здолав швейцарсько-бельгійську пару Белінди Бенчіч і Кірстен Фліпкенс на шляху в півфінал турніру WTA в столиці Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Tallinn Open, парний розряд, 1/4 фіналу

Бенчіч/Фліпкенс – Людмила Кіченок/Надія Кіченок – 0:2 (3:6, 2:6)

Сестри класно розпочали матч і з одним брейком упевнено вели в середині стартового сету (4:1). Бенчіч і Фліпкенс згодом зуміли перемогти на подачі українок, але відразу ж нарвалися на зворотний брейк. А після нього Людмила і Надія Кіченок без зайвого галасу реалізували сет-пойнт.

У другій партії справи сестер-українок склалися ще краще. За ті ж 35 хвилин вони закінчили сет, а з ним і матч, віддавши суперницям усього два гейми. Годі й казати, що після програного стартового очка Людмила і Надія Кіченок узяли 5 геймів поспіль. Два з них – на подачі суперниць.

Оформити матч-пойнт українські тенісистки могли з третім брейком. Однак, Бенчіч і Фліпкенс тричі зуміли відіграти брейк-пойнти. Проте, ненадовго – уже на своїй подачі сестри легко дотиснули інтернаціональний дует опоненток.

У півфіналі сестри Кіченок зустрінуться з переможницями поєдинку Барнетт/Ніколлз – Ейкері/Міхалкова. Вони зіграють свій матч 29 вересня пізніше.

До слова, раніше зібрали головні факти злету Алькараса на вершину рейтингу ATP.

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