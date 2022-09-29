RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сестры Киченок в паре пробились в полуфинал турнира в Таллинне

Фото: Людмила Киченок вместе с сестрой сразится за путевку в финал (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Дуэт украинок в составе Людмилы и Надежды Киченок одолел швейцарско-бельгийскую пару Белинды Бенчич и Кирстен Флипкенс по пути в полуфинал турнира WTA в столице Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Tallinn Open, парный разряд, 1/4 финала

Бенчич/Флипкенс – Людмила Киченок/Надежда Киченок – 0:2 (3:6, 2:6)

Сестры классно начали матч и с одним брейком уверенно вели в середине стартового сета (4:1). Бенчич и Флипкенс позже сумели победить на подаче украинок, но сразу же нарвались на обратный брейк. А после него Людмила и Надежда Киченок без лишней шумихи реализовали сет-пойнт.

Во второй партии дела сестер-украинок сложились еще лучше. За те же 35 минут они закончили сет, а с ним и матч, отдав соперницам всего два гейма. Нечего и говорить, что после проигранного стартового очка Людмила и Надежда Киченок взяли 5 геймов подряд. Два из них – на подаче соперниц.

Оформить матч-пойнт украинские теннисистки могли с третьим брейком. Однако Бенчич и Флипкенс трижды сумели отыграть брейк-пойнты. Но ненадолго – уже на своей подаче сестры легко дожали интернациональный дуэт оппоненток.

В полуфинале сестры Киченок встретятся с победительницами поединка Барнетт/Николлз – Эйкери/Михалкова. Они сыграют свой матч 29 сентября позже.

К слову, ранее собрали главные факты взлета Алькараса на вершину рейтинга ATP.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис