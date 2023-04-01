Сестрі ядерного терориста Кім Чен Ина примарилося бажання України отримати "ядерку"

Сьогодні, 1 квітня, Кім Йо Чен , сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, звинуватила Україну в нібито прагненні отримати ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За даними державні ЗМІ Північної Кореї,.сестра Кім Чен Ина звинуватила Україну в розробці ядерної зброї.

Кім Йо Чен вказала на зареєстровану в Україні петицію до президента Володимира Зеленського, яка закликає до розміщення ядерної зброї від США на території України або ж перетворення України на державу з власним ядерним озброєнням.

За словами Йо Чен, проядерна українська петиція, яка набрала лише 620 підписів, є політичною змовою Офісу українського президента.

Кім, яка сама є високопоставленим чиновником Північної Кореї, не надала жодних доказів для цього твердження, яке, здається, ґрунтується виключно на публічній петиції, поданій на веб-сайт офісу президента України.

Зазначимо, що петиція була подана після заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія планує розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Українські чиновники петицію поки не прокоментували.

Хто така Кім Йо Чен?

Офіційна посада Кім - заступник директора департаменту Центрального комітету правлячої Робітничої партії Північної Кореї, але шпигунське агентство Південної Кореї заявило, що вона також займається відносинами з Південною Кореєю та із США.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі, нібито на прохання Олександра Лукашенка.

Рішення Путіна обурило світових лідерів. Так, у ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

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