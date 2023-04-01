Сестре ядерного террориста Ким Чен Ина померещилось желание Украины получить "ядерку"

Сегодня, 1 апреля, Ким Йо Чен , сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина, обвинила Украину в якобы стремлении получить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По данным государственных СМИ Северной Кореи, сестра Ким Чен Ина обвинила Украину в разработке ядерного оружия.

Ким Йо Чен указала на зарегистрированную в Украине петицию к президенту Владимиру Зеленскому, призывающую к размещению ядерного оружия от США на территории Украины или же превращению Украины в государство с собственным ядерным вооружением.

По словам Йо Чен, проядерная украинская петиция, набравшая всего 620 подписей, является политическим сговором Офиса украинского президента.

Ким, сама являющаяся высокопоставленным чиновником Северной Кореи, не предоставила никаких доказательств для этого утверждения, которое, кажется, основывается исключительно на публичной петиции, представленной на веб-сайте офиса президента Украины.

Отметим, что петиция была подана после заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия планирует разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Украинские чиновники петицию пока не прокомментировали.

Кто такая Ким Йо Чен?

Официальная должность Ким - заместитель директора департамента Центрального комитета правящей Рабочей партии Северной Кореи, но шпионское агентство Южной Кореи заявило, что она также занимается отношениями с Южной Кореей и США.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, якобы по просьбе Александра Лукашенко.

Решение Путина возмутило мировых лидеров. Так, в ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

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