Денисова потребовала у Москальковой немедленно предоставить информацию о здоровье Сенцова

Фото: Олег Сенцов (wikipedia.org)

Ранее адвокат заявил, что у Сенцова обнаружено органическое поражение сердца, печени и почек

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и человека Михаилу Федотову с требованием предоставить официальную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Денисова в связи с сообщением адвоката Сенцова Дмитрия Динзе об ухудшении состояния здоровья его подзащитного обратилась к Москальковой и Федотову с просьбой немедленно предоставить исчерпывающую официальную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного.

Фото (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, у Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, здоровье Сенцова оставляет желать лучшего.

Отметим, Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".