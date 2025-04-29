Сестра переговорника Путіна Дмітрієва таємно відвідала Україну з паспортом США

За словами Лівінгстон, факт візити Наталії до України підтвердили численні джерела.

Згідно з прикордонними записами, Дмитрієва в'їхала в Україну 8 лютого і виїхала 12 лютого. Це сталось за кілька днів до запланованих переговорів між Росією та США, які мали відбутися в Саудівській Аравії щодо потенційного врегулювання ситуації в Україні.

Одне з джерел повідомило, що Наталія виїхала з України до США на початку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, разом зі своєю матір'ю. Проте, мета її поїздки до України залишається невідомою.

"Старі записи показують, що і Наталя, і її мати, Тамара Шевченко, раніше мали українські паспорти, в останні кілька років вони їздили в Україну за американськими паспортами. Незрозуміло, звідки в Наталії і Тамари американські паспорти і чи живуть вони нині у США", - пише Лівінгстон.

Майно Дмітрієвих

Крім того, ймовірно, що сім'я Дмитрієвих може володіти більшою кількістю активів в Європі та Україні, ніж було відомо раніше.

Варто зауважити, що Кирило Дмитрієв - давній союзник російського диктатора Володимира Путіна. Він жив у США понад десять років, отримавши дипломи Стенфорда і Гарварда. Потім він увійшов у ближнє коло Путіна.

"Його дружина - близька подруга доньки Путіна, а сам Дмитрієв протягом багатьох років користувався глибокою довірою Кремля. Зараз він керує Російським фондом прямих інвестицій і відіграє ключову роль, представляючи Москву на мирних переговорах між Вашингтоном, Києвом і Москвою - роль, в якій він спирається на своє ділове минуле", - зазначає журналістка.

Попри добре відомі зв'язки Кирила з США, статус його сестри та матері як американських громадян є новим явищем. Нещодавні візити Наталії до України також стали несподіванкою.