Сестра Кім Чен Іна заявила, що навчання США підштовхують КНДР до нарощування ядерної зброї

"Неминуча, що посилення загрози нашій національній безпеці з боку зовнішніх сил призводить до неухильного зростання нашої фізичної сили", - заявила Кім Е Чжон.

Зокрема, вона звинуватила США у розпалюванні напруженості на Корейському півострові через серію багатонаціональних навчань, включаючи Pacific Vanguard - військово-морські навчання за участю Південної Кореї та Японії, які закінчилися минулого тижня.

За її словами, ці навчання є "військовими репетиціями" під керівництвом США, додавши, що прагнення Пхеньяна до зміцнення свого ядерного стримування залишиться незмінним.

"Наша воля до захисту нашого суверенітету виражена у більш ясних діях, і у процесі посилення ядерного стримування ніколи не відбудеться жодних змін", - заявила сестра Кім Чен Іна.

Її попередження пролунало після п'ятиденних військових навчань Freedom Edge, які США, Південна Корея та Японія провели у міжнародних водах на схід та південь від південнокорейського острова Чеджу.

За даними американських та південнокорейських військових, у навчаннях брали участь морські та повітряні засоби, а також проводилися тренування за такими напрямами, як протиракетна оборона, кібербезпека та медичні операції. Сеул назвав щорічні навчання оборонними та спрямованими на протидію ядерній та ракетній загрозі з боку Північної Кореї.

Наступного дня після завершення операції Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності у бік свого східного узбережжя, що спонукало Управління національної безпеки Південної Кореї скликати екстрену нараду щодо оцінки ситуації у сфері безпеки. За даними південнокорейських військових, ракети пролетіли близько 250 км.

Bloomberg зазначає, що наростання риторики відбувається на тлі спроб президента США Дональда Трампа відновити особисту дипломатію з главою КНДР Кім Чен Іном.