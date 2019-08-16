Сессия Одесского облсовета началась с драки

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На заседании должны избрать нового главу совета

Внеочередная сессия Одесского областного совета 16 августа началась с драки. Об этом сообщают местные СМИ.

На сессии должны избрать нового главу, вместо Анатолия Урбанского, который избран в Верховную раду.

Сперва депутат и замглавы облгосадминистрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и "Оппоблок" в сговоре и призвал блокировать трибуну. Его поддержали депутаты из "Нашего края" и "Батькивщины".

После этого вспыхнула потасовка, в результате которой у Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку. После этого потасовка переросла в настоящую драку и в зал зашла полиция.

Сессию все же удалось открыть, однако был объявлен перерыв, и главы фракций ушли на констультации.

Опубліковано Думская ТВ Пʼятниця, 16 серпня 2019 р.

Напомним, глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский был избран народным депутатом в округе № 143.

Отметим, 2014 году глава Одесского областного совета Алексей Гончаренко сложил с себя полномочия в связи с избранием народным депутатов в Верховную Раду.