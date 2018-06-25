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В ПАСЕ пройдут дебаты об украинских политзаключенных в РФ

НовостиПолитика    25.06.2018 - 10:02
Фото: Владимир Арьев (facebook.com)
Фото: Владимир Арьев (facebook.com)

Дебаты запланированы на четверг, 28 июня

В ходе летней сессии ПАСЕ, которая стартует сегодня в Стразбурге (Франция), пройдут дебаты относительно  украинских политзаключенных, которых удерживают в Российской Федерации. Об этом написал председатель постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев в своем Тwitter.

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - написал Арьев.

На официальном сайте Ассамблеи также говорится о том, что было предложение обсудить судьбу украинских политзаключенных в России.

Отметим, в Страсбурге (Франция) сегодня, 25 июня, стартует летняя сессия ПАСЕ, на которой будет избран новый президент Ассамблеи.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинская делегация в ПАСЕ будет разговаривать с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом относительно его просьбы о помиловании политзаключенного Олега Сенцова.

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Теги публикации: ПАСЕ, Российская Федерация, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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