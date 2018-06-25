В Страсбурге сегодня стартует летняя сессия ПАСЕ

В ходе сессии будет избран новый президент Ассамблеи

В Страсбурге (Франция) сегодня, 25 июня, стартует летняя сессия ПАСЕ, на которой будет избран новый президент Ассамблеи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассамблеи.

Как сообщается, ПАСЕ планирует избрать своего нового президента на летней сессии в Страсбурге (25-29 июня 2018 года).

"Высокопоставленные лица, которые выступят перед членами Ассамблеи - премьер-министры Хорватии и Словакии, а также министр иностранных дел Люксембурга", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, вице-премьер-министр и министр иностранных и европейских дел Хорватии обратится к Комитету министров. Также планируется обмен мнениями с Генеральным секретарем организации.

Отмечается, что члены Ассамблеи будут обсуждать гуманитарную ситуацию беженцев в соседних с Сирией странах и проведут дебаты относительно внеочередной обработки заявлений о предоставлении убежища и создания безопасных условий для беженцев за рубежом.

Кроме того, на повестке дня последствия воздействия внешних аспектов прав человека в ЕС на убежище и миграционную политику, с участием министра по вопросам иммиграционной политики Греции.

Также на сессии пойдет речь о принудительных браках в Европе и баланс между наилучшими интересами ребенка и необходимостью единства семьи.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинская делегация в ПАСЕ будет разговаривать с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом относительно его просьбы о помиловании политзаключенного Олега Сенцова.