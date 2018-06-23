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Интервью

Украинская делегация в ПАСЕ обсудит с Янгландом прошение о помиловании Сенцова

НовостиПолитика    23.06.2018 - 13:55
Фото: Турбьерн Ягланд (flickr.com/mfarussia)
Фото: Турбьерн Ягланд (flickr.com/mfarussia)

Ягланд заявлял о готовности подать прошение о помиловании Сенцова

Украинская делегация в ПАСЕ на следующей неделе в Страсбурге будет разговаривать с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом относительно его просьбы о помиловании политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"Песков (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, - ред.) заявил, что во время встречи с Путиным (президент РФ Владимир Путин, - ред.) генсек СЕ Янгланд не поднимал тему освобождения Сенцова. Что же, мы обязательно зададим этот вопрос Янгланду уже на следующей неделе в Страсбурге", - написала она.

 

https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/23/7184258/ Савченко была осуждена в РФ за убийство. Есть более тяжелая статья? Но...

Опубликовано Iryna Gerashchenko П'ятниця, 22 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Ягланд заявил о готовности подать прошение об помиловании Сенцова, который незаконно удерживается в России.

Геращенко отмечала, что Ягланд должен немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Отметим, сам Сенцов заявил, что никогда не будет просить у президента РФ Владимира Путина о помиловании.

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Теги публикации: ПАСЕ, Олег Сенцов, Турбьерн Ягланд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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