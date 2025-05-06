"Серйозна помилка": Сійярто розкритикував план ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв

Сійярто заявив, що після повного провалу запроваджених санкцій проти РФ Єврокомісія робить ще одну надзвичайно серйозну помилку, забороняючи постачання російських енергоносіїв.

"Насильницьке, штучне та ідеологічно обґрунтоване виключення енергоносіїв з Росії спричиняє серйозні труднощі для економіки багатьох європейських країн, створює серйозні проблеми для деяких європейських компаній з точки зору міжнародної конкурентоспроможності, а також створює серйозну загрозу зростання цін на енергетичному ринку", - сказав він.

За словами угорського міністра, "Єврокомісія хоче змусити країни, які діють розумно та впроваджують розумну політику, такі як Угорщина, платити за безглузду та невимірну підтримку України".

"Ми це відкидаємо, ми не готові платити ціну безглуздих та невимірних субсидій Україні. Ми не готові платити ціну надшвидкого вступу України до Європейського Союзу", - додав він.

Сійярто наголосив, що це рішення Єврокомісії серйозно порушує суверенітет європейських країн, зокрема Угорщини, оскільки законодавство співтовариства чітко говорить, що кожна держава-член може сама вирішувати, які джерела енергії вона використовує та де їх купує.

"Це рішення Єврокомісії спрямоване на те, щоб змусити Угорщину, серед інших, заплатити ціну за безглузду та невимірну підтримку України, і цим рішенням Європейська Комісія серйозно ставить під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини, спричиняючи ризик зростання цін, а також серйозно порушуючи суверенітет нашої країни", - підкреслив він.