"Серьезная ошибка": Сийярто раскритиковал план ЕС по отказу от российских энергоносителей

Сийярто заявил, что после полного провала введенных санкций против РФ Еврокомиссия делает еще одну чрезвычайно серьезную ошибку, запрещая поставки российских энергоносителей.

"Насильственное, искусственное и идеологически обоснованное исключение энергоносителей из России вызывает серьезные трудности для экономики многих европейских стран, создает серьезные проблемы для некоторых европейских компаний с точки зрения международной конкурентоспособности, а также создает серьезную угрозу роста цен на энергетическом рынке", - сказал он.

По словам венгерского министра, "Еврокомиссия хочет заставить страны, которые действуют разумно и внедряют разумную политику, такие как Венгрия, платить за бессмысленную и неизмеримую поддержку Украины".

"Мы это отвергаем, мы не готовы платить цену бессмысленных и неизмеримых субсидий Украине. Мы не готовы платить цену сверхбыстрого вступления Украины в Европейский Союз", - добавил он.

Сийярто подчеркнул, что это решение Еврокомиссии серьезно нарушает суверенитет европейских стран, в частности Венгрии, поскольку законодательство сообщества четко говорит, что каждое государство-член может само решать, какие источники энергии оно использует и где их покупает.

"Это решение Еврокомиссии направлено на то, чтобы заставить Венгрию, среди прочих, заплатить цену за бессмысленную и неизмеримую поддержку Украины, и этим решением Европейская Комиссия серьезно ставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, вызывая риск роста цен, а также серьезно нарушая суверенитет нашей страны", - подчеркнул он.