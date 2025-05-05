Угорщина заблокувала план ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв, - Politico

Єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї заблокував схвалення нового плану ЄС щодо відмови від російської нафти та газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами трьох джерел видання, Варгеї, якого на посаду обрав прем'єр Угорщини Віктор Орбан, наклав процедурне заперечення на пропозицію щодо відмови від енергоносіїв з Росії за кілька годин до її очікуваного оприлюднення у вівторок, 6 травня.

Одне з джерел додало, що з огляду на проросійську орієнтацію енергетичної політики Угорщини, крок угорського єврокомісара одразу сприйняли як "політичний".

Як зазначило Politico, що саме не влаштувало Варгеї у плані, незрозуміло, особливо зважаючи на те, що його посада в Єврокомісії стосується охорони здоров'я та захисту тварин.

МЗС Угорщини та її посольство в Брюсселі не відповіли на запит про підтвердження того, чи узгодив Варгеї цей крок з Будапештом.