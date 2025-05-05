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Угорщина заблокувала план ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв, - Politico

Понеділок 05 травня 2025 21:10
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Угорщина заблокувала план ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв, - Politico Фото: єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї заблокував схвалення нового плану ЄС щодо відмови від російської нафти та газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами трьох джерел видання, Варгеї, якого на посаду обрав прем'єр Угорщини Віктор Орбан, наклав процедурне заперечення на пропозицію щодо відмови від енергоносіїв з Росії за кілька годин до її очікуваного оприлюднення у вівторок, 6 травня.

Одне з джерел додало, що з огляду на проросійську орієнтацію енергетичної політики Угорщини, крок угорського єврокомісара одразу сприйняли як "політичний".

Як зазначило Politico, що саме не влаштувало Варгеї у плані, незрозуміло, особливо зважаючи на те, що його посада в Єврокомісії стосується охорони здоров'я та захисту тварин.

МЗС Угорщини та її посольство в Брюсселі не відповіли на запит про підтвердження того, чи узгодив Варгеї цей крок з Будапештом.

План ЄС

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Європейська комісія оголосить детальну стратегію щодо поетапної відмови від імпорту російської нафти та газу 6 травня. Публікація цього плану відкладалася вже двічі.

Джерела в ЄС повідомили агентству Reuters, що затримки з підготовкою плану були частково спричинені невизначеністю із запланованими президентом США Дональдом Трампом тарифами, оскільки торгівля енергоносіями може стати фактором торговельних перемовин між ЄС і США.

План включатиме варіанти скорочення імпорту російських енергоносіїв. За інформацією джерел Bloomberg, Європейська комісія, можливо, порекомендує використовувати торгові інструменти, як-от квоти або тарифи.

Хоча санкції проти російського газу теоретично були б найсильнішим правовим інструментом для припинення імпорту, ЄС досі не пропонував такий захід, оскільки він не отримав би необхідної одностайної підтримки на тлі опозиції з боку Угорщини та Словаччини. Тарифи, однак, можуть бути ухвалені кваліфікованою більшістю.

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