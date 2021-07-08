Сервисные центры приостанавливают регистрацию авто и выдачу прав: в чем причина

Сервисные центры Министерства внутренних дел могут временно прекратить предоставление услуг по регистрации авто и выдаче водительских прав. Это связано с задержками в поставках бланков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление на сайте Главного сервисного центра МВД.

"В связи с задержкой в поставках бланочной продукции от ГП "Полиграфический комбинат "Украина" возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

Кроме того, за информацией о работе сервисных центров МВД просят следить на вебсайте РСЦ ГСЦ МВД соответствующего региона.