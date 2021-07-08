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Сервісні центри призупиняють реєстрацію авто і видачу прав: в чому причина

Автор: РБК-Україна

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ можуть тимчасово припинити надання послуг з реєстрації авто та видачі водійських прав. Це пов'язано із затримками в поставках бланків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення на сайті Головного сервісного центру МВС.

"У зв'язку із затримкою в поставках бланкової продукції від ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією про роботу сервісних центрів МВС просять стежити на вебсайті РСЦ ДСЦ МВС відповідного регіону.

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