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Сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввозимого авто: какие документы необходимо иметь

Фото: сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввезенного авто (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине разрешили регистрацию ввозимого авто. При первой регистрации необходимо уплатить сбор в Пенсионный фонд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

Какие документы необходимо иметь с собой:

  • паспорт;
  • ИНН;
  • документ на транспортное средство;
  • документ о правомерности приобретения ТС;
  • таможенные документы;
  • сертификат соответствия;
  • транспортное средство.

"Напоминаем, что при первой регистрации на территории Украины, является обязательной уплата сбора в Пенсионный фонд",- пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство внутренних дел продлило срок действия водительского удостоверения и других документов.

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Министерство внутренних дел Украины