Сервисные центры МВД разрешили регистрацию ввозимого авто: какие документы необходимо иметь

В Украине разрешили регистрацию ввозимого авто. При первой регистрации необходимо уплатить сбор в Пенсионный фонд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

"Напоминаем, что при первой регистрации на территории Украины, является обязательной уплата сбора в Пенсионный фонд",- пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство внутренних дел продлило срок действия водительского удостоверения и других документов.

Война России против Украины длится двадцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.