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У сервісних центрах МВС вводять нові правила запису: що відомо

У деяких сервісних центрах МВС тестують оновлений е-запис (фото: facebook.com/@hsc.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

У деяких сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України запровадили тестування оновленої версії е-запису - онлайн-запису громадян для отримання послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.

Що відомо про оновлений е-запис до сервісних центрів МВС

Українцям розповіли, що відсьогодні, 14 січня, тестування оновленої системи е-запису запроваджується у 52 сервісних центрах МВС (при цьому вже працює така система у сервісному центрі МВС у Броварах Київської області).

"Продовжуємо працювати над вдосконаленням попередньої реєстрації для отримання послуг з метою унеможливлення зовнішнього стороннього втручання в систему", - наголосили у прес-службі ГСЦ МВС.

Зазначається, що оновлений тестовий онлайн-запис буде відкрито на всі послуги, доступні починаючи з 4 лютого 2025 року.

Повідомляється також, що для того, аби не зупиняти процес обслуговування громадян, паралельно працюватимуть дві системи е-запису.

Тобто у сервісних центрах МВС, де ще не запровадили тестування, працюватиме попередня система е-запису

Тим часом у сервісних центрах МВС, де запроваджують оновлену тестову систему е-запису, реєстрація відбувається:

  • для отримання послуг до 1 лютого - у попередню систему е-запис;
  • для отримання послуг після 4 лютого - у тестову систему е-запис.

Насамкінець, громадянам пояснили, що:

  • таке розмежування діятиме на час перехідного періоду;
  • попередня реєстрація та детальніші інструкції доступні на сайті ГСЦ МВС.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у сервісних центрах МВС скасують паперові талони та запровадять низку нових електронних сервісів і послуг.

Читайте також, як повідомити про корупцію у сервісних центрах МВС.

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