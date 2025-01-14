У сервісних центрах МВС вводять нові правила запису: що відомо

Що відомо про оновлений е-запис до сервісних центрів МВС

Українцям розповіли, що відсьогодні, 14 січня, тестування оновленої системи е-запису запроваджується у 52 сервісних центрах МВС (при цьому вже працює така система у сервісному центрі МВС у Броварах Київської області).

"Продовжуємо працювати над вдосконаленням попередньої реєстрації для отримання послуг з метою унеможливлення зовнішнього стороннього втручання в систему", - наголосили у прес-службі ГСЦ МВС.

Зазначається, що оновлений тестовий онлайн-запис буде відкрито на всі послуги, доступні починаючи з 4 лютого 2025 року.

Повідомляється також, що для того, аби не зупиняти процес обслуговування громадян, паралельно працюватимуть дві системи е-запису.

Тобто у сервісних центрах МВС, де ще не запровадили тестування, працюватиме попередня система е-запису

Тим часом у сервісних центрах МВС, де запроваджують оновлену тестову систему е-запису, реєстрація відбувається:

для отримання послуг до 1 лютого - у попередню систему е-запис;

для отримання послуг після 4 лютого - у тестову систему е-запис.

Насамкінець, громадянам пояснили, що: