В сервисных центрах МВД вводят новые правила записи: что известно

В некоторых сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины ввели тестирование обновленной версии е-записи - онлайн-записи граждан для получения услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.
Украинцам рассказали, что с сегодняшнего дня, 14 января, тестирование обновленной системы е-записи вводится в 52 сервисных центрах МВД (при этом уже работает такая система в сервисном центре МВД в Броварах Киевской области).
"Продолжаем работать над совершенствованием предварительной регистрации для получения услуг с целью предотвращения внешнего постороннего вмешательства в систему", - отметили в пресс-службе ГСЦ МВД.
Отмечается, что обновленная тестовая онлайн-запись будет открыта на все услуги, доступные начиная с 4 февраля 2025 года.
Сообщается также, что для того, чтобы не останавливать процесс обслуживания граждан, параллельно будут работать две системы электронной записи.
То есть в сервисных центрах МВД, где еще не ввели тестирование, будет работать предыдущая система е-записи
Между тем в сервисных центрах МВД, где вводят обновленную тестовую систему е-записи, регистрация происходит:
В завершение, гражданам объяснили, что:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в сервисных центрах МВД отменят бумажные талоны и введут ряд новых электронных сервисов и услуг.
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