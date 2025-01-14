RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В сервисных центрах МВД вводят новые правила записи: что известно

В некоторых сервисных центрах МВД тестируют обновленную е-запись (фото: facebook.com/@hsc.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В некоторых сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины ввели тестирование обновленной версии е-записи - онлайн-записи граждан для получения услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

Что известно про обновленную е-запись в сервисные центры МВД

Украинцам рассказали, что с сегодняшнего дня, 14 января, тестирование обновленной системы е-записи вводится в 52 сервисных центрах МВД (при этом уже работает такая система в сервисном центре МВД в Броварах Киевской области).

"Продолжаем работать над совершенствованием предварительной регистрации для получения услуг с целью предотвращения внешнего постороннего вмешательства в систему", - отметили в пресс-службе ГСЦ МВД.

Отмечается, что обновленная тестовая онлайн-запись будет открыта на все услуги, доступные начиная с 4 февраля 2025 года.

Сообщается также, что для того, чтобы не останавливать процесс обслуживания граждан, параллельно будут работать две системы электронной записи.

То есть в сервисных центрах МВД, где еще не ввели тестирование, будет работать предыдущая система е-записи

Между тем в сервисных центрах МВД, где вводят обновленную тестовую систему е-записи, регистрация происходит:

  • для получения услуг до 1 февраля - в предыдущую систему е-запись;
  • для получения услуг после 4 февраля - в тестовую систему е-запись.

В завершение, гражданам объяснили, что:

  • такое разграничение будет действовать на время переходного периода;
  • предварительная регистрация и подробные инструкции доступны на сайте ГСЦ МВД.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что в сервисных центрах МВД отменят бумажные талоны и введут ряд новых электронных сервисов и услуг.

Читайте также, как сообщить о коррупции в сервисных центрах МВД.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныИнтернетпослугиДокументыСоветы водителям