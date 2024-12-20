Сервісні центри МВС призупинили частину послуг: що відомо

Фото: збій у державних реєстрах (GettyImages)

Через технічний збій у роботі державних реєстрів сервісні центри МВС тимчасово призупинили надання деяких послуг, пов’язаних зі зміною власника транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Головного сервісного центру МВС України.

Збій у державних реєстрах Через технічний збій у роботі державних реєстрів сервісні центри МВС вимушено призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника транспортних засобів. Які послуги тимчасово недоступні Договір купівлі-продажу , укладений у сервісному центрі МВС, у суб’єктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі або через застосунок "Дія";

, укладений у сервісному центрі МВС, у суб’єктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі або через застосунок "Дія"; Договір дарування, міни, спадщина;

Договір лізингу, біржова угода;

Вибракування транспортних засобів. Які послуги залишаються доступними Попри збій, сервісні центри МВС продовжують надавати низку послуг, зокрема: Перша реєстрація транспортних засобів (нових або ввезених з-за кордону);

(нових або ввезених з-за кордону); Встановлення ГБО;

Заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;

Екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);

(прийом іспитів, видача посвідчення водія); Заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

Призначення належного користувача транспортного засобу. IT-фахівці працюють над відновленням роботи державних реєстрів. Терміни вирішення проблеми наразі невідомі. Як тільки реєстри запрацюють, сервісні центри МВС відновлять повний спектр послуг.