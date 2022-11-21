Сервісні центри МВС змінюють графік роботи: що потрібно знати
Фото: сервісні центри МВС змінюють графік роботи (bus-service.net.ua)
Сервісні центри МВС переходять на новий робочий графік з вівторка, 22 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.
Тепер сервісні центри працюватимуть з вівторка до суботи включно. У понеділок та неділю - вихідні.
Години прийому:
- у будні - з 08:00 до 17:00 без перерви на обід,
- у суботу - з 08:00 до 15:45 без обідньої перерви.
Так, прийом громадян у сервісних центрах здійснюється:
- за попереднім записом онлайн,
- у порядку "живої" черги, що регулюється талонами з терміналу, встановленому в сервісному центрі.
При цьому у регіональних та Головному сервісних центрах МВС графік роботи залишається незмінним - понеділок-четвер з 09:00 до 18:00; п’ятниця - з 09:00 до 16:45.
Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд почав приймати документи громадян у додатку "Дія".
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