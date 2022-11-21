Сервісні центри МВС змінюють графік роботи: що потрібно знати

Сервісні центри МВС переходять на новий робочий графік з вівторка, 22 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

Тепер сервісні центри працюватимуть з вівторка до суботи включно. У понеділок та неділю - вихідні.

Години прийому:

у будні - з 08:00 до 17:00 без перерви на обід,

у суботу - з 08:00 до 15:45 без обідньої перерви.

Так, прийом громадян у сервісних центрах здійснюється:

за попереднім записом онлайн,

у порядку "живої" черги, що регулюється талонами з терміналу, встановленому в сервісному центрі.

При цьому у регіональних та Головному сервісних центрах МВС графік роботи залишається незмінним - понеділок-четвер з 09:00 до 18:00; п’ятниця - з 09:00 до 16:45.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд почав приймати документи громадян у додатку "Дія".

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