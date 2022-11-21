Сервисные центры МВД меняют график работы: что нужно знать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

Теперь сервисные центры будут работать со вторника по субботу включительно. В понедельник и воскресенье - выходные.

Часы приема:

в будни - с 08:00 до 17:00 без перерыва на обед,

в субботу - с 08:00 до 15:45 без обеденного перерыва.

Да, прием граждан в сервисных центрах осуществляется:

по предварительной записи онлайн,

в порядке "живой" очереди, регулируемой талонами из терминала, установленном в сервисном центре.

При этом в региональных и Главном сервисных центрах МВД график работы остается неизменным - понедельник-четверг с 09:00 до 18:00; пятница - с 09:00 до 16:45.

Напомним, ранее Пенсионный фонд начал принимать документы граждан в приложении "Дія".

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