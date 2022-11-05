Пенсійний фонд почав приймати документи громадян у застосунку "Дія"

Сервісні центри головних управлінь Пенсійного фонду України почали приймати е-паспорт (ID-картку), сформований в застосунку "Дія" для підтвердження особи відвідувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

"Інформаційний обмін між Пенсійним фондом України та Міністерством цифрової трансформації України дозволить зробити більш доступними послуги громадянам, які використовують мобільний застосунок Дія", - йдеться в повідомленні.