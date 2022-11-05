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Пенсійний фонд почав приймати документи громадян у застосунку "Дія"

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Україна, Субота 05 листопада 2022 11:46
Пенсійний фонд почав приймати документи громадян у застосунку "Дія" Фото: документи із застосунку "Дія" почали приймати в Пенсійному фонді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сервісні центри головних управлінь Пенсійного фонду України почали приймати е-паспорт (ID-картку), сформований в застосунку "Дія" для підтвердження особи відвідувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

"Інформаційний обмін між Пенсійним фондом України та Міністерством цифрової трансформації України дозволить зробити більш доступними послуги громадянам, які використовують мобільний застосунок Дія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з вересня у застосунку "Дія" вже доступне пенсійне посвідчення. Додані пенсійні таких видів: за віком і спеціальне, видане через інвалідність, втрату годувальника та з інших причин.

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