Мировые компании уходят из России - их почти 200: опубликован список

Из-за широкомасштабного российского вторжения в Украину мировые бренды продолжают покидать рынок РФ. Таких компаний уже почти 200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МИД.

Полный список компаний, отказавшихся сотрудничать с РФ представлен в инфографике:

В частности, среди них: Shell, Lufthansa, Airbus (энергетика, авиа); Mercedes-Benz, BMW, Skoda Auto as, Audi (машиностроительная отрасль), Bolt, Google Pay, Mastercard и Visa, Western Union (финансы, юридический центр, логистика), Adidas, Puma, Nike, Disney (товары и развлечения), Netflix, Apple, Spotify, Microsoft (технологическая отрасль).

Напомним, после вторжения России в Украину мировые компании начали массово уходить с российского рынка.

Так, 10 марта глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King решила приостановить поддержку российской сети, а Формула-1 решила оборвать все связи с РФ.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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