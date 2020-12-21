Сервис Zadarma представил бесплатную речевую аналитику

Сервис облачной телефонии Zadarma представил инструмент речевой аналитики, который поможет автоматизировать контроль за продажами и поддержкой бизнеса. Все разговоры переводятся в текст, а текст анализируется по нескольким параметрами, таким как, молчание и перебивание оператора, скорость речи, использование слов из словаря.

Например, вы используете словарь “Слова-паразиты”, аналитика выявляет все разговоры с использованием конкретных фраз в разговоре вашего сотрудника (как бы, типа того). Вы сразу получаете уведомление о разговоре и сможете прослушать его в интерфейсе личного кабинета. Также инструмент анализирует разговор, ставит ему оценку (согласно заданным параметрам) и создает отчеты.

Инструмент абсолютно бесплатный, платите вы только за распознавание разговоров. Вкупе с бесплатной АТС Zadarma, единственные ваши расходы - аренда виртуальных номеров, исходящие звонки и распознавание голоса, но все это уже входит в выгодные тарифные пакеты. Вся маршрутизация звонков, голосовые меню, рабочие часы и другие полезные функции АТС - бесплатны.

Система умеет распознавать 50+ языков. И в честь запуска инструмента сервис Zadarma дарит бесплатные минуты распознавания на трех тарифах: Стандарт, Офис и Корпорация. В два последних тарифа входят бесплатные исходящие звонки на разные направления, виртуальный номер, а также 500 и 1000 бесплатных минут для распознавания речи. Про другие акции сервиса в честь предстоящих праздников можно узнать здесь.