Сервіс Zadarma представив безкоштовну мовну аналітику

Сервіс хмарної телефонії Zadarma представив інструмент мовної аналітики, який допоможе автоматизувати контроль за продажами і підтримкою бізнесу. Всі розмови переводяться в текст, а текст аналізується за кількома параметрами, таким як, мовчання і перебивання оператора, швидкість мови, використання слів зі словника.

Наприклад, ви використовуєте словник "Слова-паразити", аналітика виявляє всі розмови з використанням конкретних фраз в розмові вашого співробітника (як би, типу того). Ви відразу одержуєте повідомлення про розмову і зможете прослухати його в інтерфейсі особистого кабінету. Також інструмент аналізує розмову, ставить йому оцінку (згідно із заданими параметрами) і створює звіти.

Інструмент абсолютно безкоштовний, платите ви тільки за розпізнавання розмов. Укупі з безкоштовною АТС Zadarma, єдині ваші витрати - оренда віртуальних номерів, вихідні дзвінки та розпізнавання голосу, але все це вже входить в вигідні тарифні пакети. Вся маршрутизація дзвінків, голосові меню, робочі години і інші корисні функції АТС - безкоштовні.

Система вміє розпізнавати 50+ мов. І в честь запуску інструменту сервіс Zadarma дарує безкоштовні хвилини розпізнавання на трьох тарифах: Стандарт, Офіс та Корпорація. У два останніх тарифу входять безкоштовні вихідні дзвінки на різні напрямки, віртуальний номер, а також 500 і 1000 безкоштовних хвилин для розпізнавання мови. Про інші акції сервісу в честь майбутніх свят можна дізнатися тут.