Сервис Uber взломал 18-летний хакер. Требовал повышения зарплаты водителям

Во время разговора с журналистами хакер признался, что сломал Uber из-за слабой защищенности сервиса. Доступ к системам компании он получил с помощью учетных данных для входа, которые, в свою очередь, получил от сотрудника компании после взлома его аккаунт Slack.

После взлома аккаунта, хакер отправил текстовое сообщение одному из сотрудников Uber, представившись специалистом отдела информационных технологий компании и убедил его в том, что ему необходимы пароли в систему сервиса.

После этого 18-летний хакер оставил сообщение в Slack о том, что он сломал сервис, однако сотрудники компании решили, что это шутка.

Компания со своей стороны подтвердила злом в своей системе. Пока неизвестно, какие именно данные похитил хакер.