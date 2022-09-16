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Сервис Uber взломал 18-летний хакер. Требовал повышения зарплаты водителям

Фото: сервис Uber взломал 18-летний хакер (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сервис заказа такси Uber столкнулся с кибератакой. Ответственность за взлом на себя взял 18-летний хакер, потребовавший повышения зарплаты водителям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Во время разговора с журналистами хакер признался, что сломал Uber из-за слабой защищенности сервиса. Доступ к системам компании он получил с помощью учетных данных для входа, которые, в свою очередь, получил от сотрудника компании после взлома его аккаунт Slack.

После взлома аккаунта, хакер отправил текстовое сообщение одному из сотрудников Uber, представившись специалистом отдела информационных технологий компании и убедил его в том, что ему необходимы пароли в систему сервиса.

После этого 18-летний хакер оставил сообщение в Slack о том, что он сломал сервис, однако сотрудники компании решили, что это шутка.

Компания со своей стороны подтвердила злом в своей системе. Пока неизвестно, какие именно данные похитил хакер.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что официальный сайт Организации договора о коллективной безопасности подвергся DDoS-атаке .

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