Сервис Uber взломал 18-летний хакер. Требовал повышения зарплаты водителям

Сервис заказа такси Uber столкнулся с кибератакой. Ответственность за взлом на себя взял 18-летний хакер, потребовавший повышения зарплаты водителям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .
Во время разговора с журналистами хакер признался, что сломал Uber из-за слабой защищенности сервиса. Доступ к системам компании он получил с помощью учетных данных для входа, которые, в свою очередь, получил от сотрудника компании после взлома его аккаунт Slack.
После взлома аккаунта, хакер отправил текстовое сообщение одному из сотрудников Uber, представившись специалистом отдела информационных технологий компании и убедил его в том, что ему необходимы пароли в систему сервиса.
После этого 18-летний хакер оставил сообщение в Slack о том, что он сломал сервис, однако сотрудники компании решили, что это шутка.
Компания со своей стороны подтвердила злом в своей системе. Пока неизвестно, какие именно данные похитил хакер.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что официальный сайт Организации договора о коллективной безопасности подвергся DDoS-атаке .
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